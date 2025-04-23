Определены 60 победителей для занесения на Республиканскую доску Почёта

Среди регионов – это Гродненская, Минская, Могилевская области и Минск, из числа районов – Жабинковский, Верхнедвинский, Сморгонский, Минский и Несвижский районы. Среди городов и районов в городах – Брест, Московский район Бреста и Московский район Минска.

Указом Президента определены 60 победителей, которые будут занесены на Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития по итогам работы за 2024 год в список лучших попали передовые организации, осуществляющие деятельность в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, торговле, образовании, здравоохранении, науке, культуре и других сферах.

Попасть на Республиканскую доску Почета – значит получить общественное признание весомого вклада административно-территориальных единиц и коллективов предприятий в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны. Официальное открытие обновленной Республиканской доски Почета состоится в преддверии праздника труда.