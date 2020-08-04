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Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»

04 августа 2020 16:53
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Новости Беларуси. Обычно Послание главы государства белорусскому народу и парламентариям проходит в Доме правительства. Но сегодня, 4 августа, лучших людей страны позвали во Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Таких Посланий в истории суверенной Беларуси еще не было. По настроению – эмоционально, по периоду в истории – трудно. Всему миру, поэтому и Беларуси. Но мы двигаемся по своему пути. Кто-то не понимает, кого-то раздражает. Но на то и суверенитет, чтобы звучал свой голос.

Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»-4

Пандемия сняла маску с международной дипломатии, а на пантеоне мировой элиты стало значительно теснее. Треть государств мира вовлечены в конфликты. Говорят о белорусских инициативах – от минских соглашений до перезагрузки «Хельсинки». Говорят, но не делают. Миру тяжело, Беларусь держится. 

Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия. Рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис. Мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов. Затрещал по швам Европейский союз. И это только начало.

Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»

Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину стали донором безопасности для нашего европейского дома.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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