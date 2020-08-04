Александр Лукашенко: «Все они – те, кто в цепочке, и «противные негодяи» омоновцы – все они наша молодёжь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране. Интересное, очень разнообразное поколение. И, несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как в никакой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что, фактически имея 25-30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили.

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Мы воспитали новое свободное поколение, которое нас теперь и упрекает. Это сродни отношениям детей и родителей, когда в какой-то момент ребенок говорит, что устал от опеки и что вообще не сильно-то просил о нем заботиться. К счастью, почти всегда – всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом. Чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелище.