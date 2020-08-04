Александр Лукашенко о коронавирусе: «Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники»

Наша страна в борьбе с пандемией пошла своим путём. В то время, как многие страны такой подход критиковали и осуждали. А сегодня белорусскую тактику признают и хвалят. Очевидно почему: в мире безработица, банкротство, по-прежнему закрытые границы и массовые протесты против карантинных ограничений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основной вывод – мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонт, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых апробированных методик лечения.

На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. Сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было в начале – шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог.

Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять – остановимся, изолируем людей – погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было.

Конечно, не все было гладко. В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов, многие люди были недовольны. Но главное – адекватная реакция со стороны власти на критику, мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно, Президент ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал всю работу правительства и регионов. Особую роль при этом сыграли, молодцы, губернаторы. Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники. Каждый знал, что ему делать, где ему делать и в какое время.