Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к «лихим» 90-м и вернуть Конституцию 1994 года – это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу, поэтому никакого возврата в «лихие» 90-е быть не может. Это будет хорошим мутным условием для проведения тех реформ, о которых сегодня талдычат наши альтернативщики.

Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и «прихватизировать» (как раньше говорили) их. Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда, и стоять будет. Осуществляя «перамены» нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая.

Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформы – это не кампания, это процесс, порой, тяжелый и болезненный. Не зря в народе говорят: «Не приведи Господь жить в период реформ и перемен». Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нам. Поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать.