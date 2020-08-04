Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»

Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»
Затронул глава государства и тему реформ и перемен, про которые так часто сейчас говорят.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к «лихим» 90-м и вернуть Конституцию 1994 года – это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу, поэтому никакого возврата в «лихие» 90-е быть не может. Это будет хорошим мутным условием для проведения тех реформ, о которых сегодня талдычат наши альтернативщики.
Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и «прихватизировать» (как раньше говорили) их. Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда, и стоять будет. Осуществляя «перамены» нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая.
Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформы – это не кампания, это процесс, порой, тяжелый и болезненный. Не зря в народе говорят: «Не приведи Господь жить в период реформ и перемен». Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нам. Поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать.
Шла речь и об экономических вопросах. Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов. 9,5 миллиардов долларов – результат внешней зависимости от других стран. А ведь эта сумма – пенсии, стипендии, зарплаты белорусов. Поэтому в будущей пятилетке страна намерена реализовывать стратегию минимального влияния таких факторов.
Что касается других планов до 2025 года, то планируют завершить модернизацию села. Неперспективных деревень в стране быть не должно. Это подчеркнул глава государства.
Затронули и тему зарплаты. В будущую пятилетку вырасти в стране она должна в два раза.