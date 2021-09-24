История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?

Новости Беларуси. Ровно полвека назад героическую Брестскую крепость превратили в мемориальный комплекс – живую память для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь к признанию подвига ее защитников был нелегким. Сперва появился музей обороны, а затем резонансное историческое расследование писателя и фронтовика Сергея Смирнова, без которого истории защитников Цитадели навсегда остались бы неизвестными. Первая и единственная крепость-герой в мире сегодня собирает миллионы людей. О славном прошлом и важном будущем репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Легендарный голос советского диктора Левитана и пятиконечная звезда, врезанная в вал Брестской крепости, – символ героизма и Красной армии. Каждый изгиб – дань памяти прерванной жизни. «Жажда» в камне – еще одна трагическая страница истории, когда те, кто оказался в смертельном котле, так и не смогли живыми добраться до воды.

Штык-обелиск – это реплика к главному оружию защитников крепости – винтовке Мосина. Он в 240 раз превосходит оригинал.

Главный монумент «Мужество» – образ родного солдата, собирательный образ всех тех, кто стоял насмерть и не сдавался.

Больше тысячи погибших под мемориальными плитами – безымянные герои. Потомкам известны имена лишь 200 человек.

Вечный огонь. Ровно полвека назад его лично зажег Петр Машеров – во имя всех тех, кто так и не вернулся с той страшной войны. Вечная память героям.

История мемориала сперва начинается с военных, кто бережно собирал первые артефакты в крепости, тогда еще стертой с лица земли и потерянной во времени. А советский писатель и фронтовик Сергей Смирнов и его неутолимая жажда докопаться до правды – правды о тех, кто стоял насмерть, умирал, но не сдавался – положит начало великой памяти советского народа.

Валентина Антипова, сотрудник МК «Брестская крепость-герой»:

Около 150 тетрадей передал, и до сих пор мы их изучаем, находим тех или иных героев. Конечно, он подтолкнул к поиску, к экспозиционной работе. Этот поиск должен был найти какой-то выход, чтобы люди все это видели, создавались экспозиции. Так и родилась идея создать музей, а музей потом вырос в мемориальный комплекс. «Современники восхищаются подвигом героического поколения». Лукашенко направил поздравления в честь 50-летия Брестской крепости. Читайте далее.

Авторский коллектив будущего мемориального комплекса – архитектурная элита Советского Союза: Владимир Король, Андрей Бембель и Валентин Занкович. На создание грандиозного проекта у них ушло почти 5 лет – с 1966-го по 1971-й. Территория превратилась в большую стройплощадку на тот момент еще действующей воинской части.

С 1956 года мемориальный комплекс посетили больше 25 миллионов человек из 140 стран мира. Они приезжают в единственную в мире крепость-герой, чтобы узнать больше о мужестве и о том, какова цена мирного неба.

Миллионы людей приходят в Брестскую крепость, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить минутой молчания тех, кто погиб за независимость и свободу. Кто не дрогнул перед лицом самой страшной трагедии. В юбилейную дату эту священную обязанность с белорусами разделил премьер-министр Роман Головченко.

В Брест Роман Головченко прибыл еще с одной важной миссией – наградить коллектив мемориального комплекса орденом Франциска Скорины. 22 сентября указ подписал Александр Лукашенко (подробнее здесь).

Узнагародзіць дзяржаўную ўстанову мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» ордэнам Францыска Скарыны.