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История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?

24 сентября 2021 21:05
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Новости Беларуси. Ровно полвека назад героическую Брестскую крепость превратили в мемориальный комплекс – живую память для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь к признанию подвига ее защитников был нелегким. Сперва появился музей обороны, а затем резонансное историческое расследование писателя и фронтовика Сергея Смирнова, без которого истории защитников Цитадели навсегда остались бы неизвестными. Первая и единственная крепость-герой в мире сегодня собирает миллионы людей.

О славном прошлом и важном будущем репортаж Кристины Протосовицкой.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Легендарный голос советского диктора Левитана и пятиконечная звезда, врезанная в вал Брестской крепости, – символ героизма и Красной армии. Каждый изгиб – дань памяти прерванной жизни.

«Жажда» в камне – еще одна трагическая страница истории, когда те, кто оказался в смертельном котле, так и не смогли живыми добраться до воды.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-4

Штык-обелиск – это реплика к главному оружию защитников крепости – винтовке Мосина. Он в 240 раз превосходит оригинал.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-7

Главный монумент «Мужество» – образ родного солдата, собирательный образ всех тех, кто стоял насмерть и не сдавался.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-10

Больше тысячи погибших под мемориальными плитами – безымянные герои. Потомкам известны имена лишь 200 человек.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-13

Вечный огонь. Ровно полвека назад его лично зажег Петр Машеров – во имя всех тех, кто так и не вернулся с той страшной войны. Вечная память героям.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-16

История мемориала сперва начинается с военных, кто бережно собирал первые артефакты в крепости, тогда еще стертой с лица земли и потерянной во времени. А советский писатель и фронтовик Сергей Смирнов и его неутолимая жажда докопаться до правды – правды о тех, кто стоял насмерть, умирал, но не сдавался – положит начало великой памяти советского народа.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-19

Валентина Антипова, сотрудник МК «Брестская крепость-герой»:
Около 150 тетрадей передал, и до сих пор мы их изучаем, находим тех или иных героев. Конечно, он подтолкнул к поиску, к экспозиционной работе. Этот поиск должен был найти какой-то выход, чтобы люди все это видели, создавались экспозиции. Так и родилась идея создать музей, а музей потом вырос в мемориальный комплекс.

«Современники восхищаются подвигом героического поколения». Лукашенко направил поздравления в честь 50-летия Брестской крепости. Читайте далее.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-22

Авторский коллектив будущего мемориального комплекса – архитектурная элита Советского Союза: Владимир Король, Андрей Бембель и Валентин Занкович. На создание грандиозного проекта у них ушло почти 5 лет – с 1966-го по 1971-й. Территория превратилась в большую стройплощадку на тот момент еще действующей воинской части.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-25

Каждый день на нее выходили научные сотрудники музея, чтобы забрать останки и найденные вещи военнослужащих. Традиции первых музейщиков сегодня продолжают их коллеги – больше 40 лет Валентина Антипова заботится о том, чтобы историческая правда жила.

Валентина Антипова:
Мы послевоенные дети. История, конечно, нам была близка, она, может быть, на генном уровне находится у нас, в крови. Она передана нам нашими родителями. У меня отец – ветеран Великой Отечественной. К сожалению, его уже нет. Это, наверное, все передалось. Я думаю, что наша цель, наша задача сегодня – донести историческую правду о Великой Отечественной войне, сохранить эту правду, передать молодежи, что мы и делаем.

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История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-28

С 1956 года мемориальный комплекс посетили больше 25 миллионов человек из 140 стран мира. Они приезжают в единственную в мире крепость-герой, чтобы узнать больше о мужестве и о том, какова цена мирного неба.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-31

Миллионы людей приходят в Брестскую крепость, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить минутой молчания тех, кто погиб за независимость и свободу. Кто не дрогнул перед лицом самой страшной трагедии. В юбилейную дату эту священную обязанность с белорусами разделил премьер-министр Роман Головченко.

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-34

В Брест Роман Головченко прибыл еще с одной важной миссией – наградить коллектив мемориального комплекса орденом Франциска Скорины. 22 сентября указ подписал Александр Лукашенко (подробнее здесь).

История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-37

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История на генном уровне. Почему Брестская крепость священна для белорусов и что думают о ней иностранцы?-40

Президент нашей страны старается приезжать в крепость не только в юбилейные годы. Независимо от рангов и возраста, оказавшись в стенах легендарной Цитадели, каждый преклоняется перед подвигом мужественных белорусов.

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Кристина Протосовицкая:
Личные качества защитников Брестской крепости живут в каждом из нас и сегодня. Мы не сдаемся и не отдаем свое, каким бы ни был прессинг.

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