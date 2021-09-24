«Современники восхищаются подвигом героического поколения». Лукашенко направил поздравления в честь 50-летия Брестской крепости

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в эти дни принимает многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в эти дни принимает многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 сентября исполнится ровно полвека как легендарная цитадель у западных рубежей Беларуси стала местом притяжения благодарных потомков.
За достижения в сохранении исторического наследия, а также в связи с 50-летием со дня основания комплекса он удостоен Ордена Франциска Скорины.
И это беспрецедентный случай. Ведь такой высокой наградой отмечались лишь личные заслуги, а тут целый мемориал. На его адрес поздравления 24 сентября направил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул: «Благодаря кропотливой работе коллектива мемориального комплекса современники открывают новые страницы обороны крепости и восхищаются подвигом героического поколения победителей. Вместе с миллионами посетителей из ближнего и дальнего зарубежья, побывавших в мемориале за полвека, мы склоняем голову и мысленно говорим «спасибо» каждому воевавшему здесь за жизнь и чистое небо над головой», – говорится в поздравлении.