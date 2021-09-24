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Головченко в Брестской крепости: я помню свои впечатления детские, когда только впервые побывал здесь

24 сентября 2021 15:36
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Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в эти дни принимает многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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24 сентября в Брестской крепости строят планы на будущее – уже к 2024 году в одном из фортов цитадели создадут республиканский патриотический центр. Проект обещает стать одним из самых масштабных в стране. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Беларуси во время посещения комплекса.

Головченко в Брестской крепости: я помню свои впечатления детские, когда только впервые побывал здесь-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Я думаю, что эти слова защитников крепости, которые они оставили для своих потомков на оплавленных стенах мемориала, погибая за свою страну, за свою родину, они бесценны для всех поколений жителей нашей страны. Наверное, не сразу это понимаешь. Я помню свои впечатления детские, когда только впервые школьником еще младших классов побывал здесь. И потом уже в старшей школе, потом уже будучи молодым человеком. Сейчас и, наверное, в каждом возрасте ты открываешь для себя в крепости что-то новое.

Головченко в Брестской крепости: я помню свои впечатления детские, когда только впервые побывал здесь-4

После визита в комплекс премьер-министр примет участие в торжествах по случаю юбилея: он вручит коллективу награду от главы государства – орден Франциска Скорины.  

# Великая Отечественная война # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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