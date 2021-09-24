«Это наше достояние». Директор Брестской крепости рассказал, как изменился комплекс с 1970-х годов

Новости Беларуси. Ровно полвека назад героическую Брестскую крепость превратили в мемориальный комплекс – живую память для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь к признанию подвига ее защитников был нелегким. Сперва появился музей обороны, а затем резонансное историческое расследование писателя и фронтовика Сергея Смирнова, без которого истории защитников Цитадели навсегда остались бы неизвестными. Первая и единственная крепость-герой в мире сегодня собирает миллионы людей.

За полвека мемориальный комплекс одновременно менялся и оставался прежним. Его облик непоколебим, а вот наполнение получает новую жизнь. За последние три года здесь раскрыли историю Восточного и пятого фортов последнего мирного дня. Коллектив мемориала сегодня – это 142 специалиста, преданных своему делу.

Григорий Бысюк, директор МК «Брестская крепость-герой»:

Если в 1970-х годах у нас была экспозиция музея обороны Брестской крепости 380 метров, то сейчас наши экспозиционные площади составляют около 4 000 квадратных метров. Фонды мемориального комплекса, более 90 тысяч из них, более 50 тысяч – основной фонд предметов. Это наше достояние.