Турист из Пакистана в Брестской крепости: «Так много людей сражались против врага – настоящего дьявола»

Новости Беларуси. Ровно полвека назад героическую Брестскую крепость превратили в мемориальный комплекс – живую память для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь к признанию подвига ее защитников был нелегким. Сперва появился музей обороны, а затем резонансное историческое расследование писателя и фронтовика Сергея Смирнова, без которого истории защитников Цитадели навсегда остались бы неизвестными. Первая и единственная крепость-герой в мире сегодня собирает миллионы людей.

Хамид Балох, турист (Пакистан):

Я горжусь воинами, кто защищал эту страну. Мы узнали больше о мужестве этих людей. Они невероятно отважные. Так много людей сражались против врага – настоящего дьявола. Это символ защиты независимости своей родины. Я и раньше слышал об этом месте и солдатах, но это хорошая возможность узнать историю ближе и посетить это место. Это очень важно – сохранять историю для будущих поколений о славных предках. Память, музеи – такие вещи для молодых людей – это способ понять свою страну и гордиться ею.