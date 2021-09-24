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Турист из Пакистана в Брестской крепости: «Так много людей сражались против врага – настоящего дьявола»

24 сентября 2021 20:52
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Новости Беларуси. Ровно полвека назад героическую Брестскую крепость превратили в мемориальный комплекс – живую память для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турист из Пакистана в Брестской крепости: «Так много людей сражались против врага – настоящего дьявола»-1

Путь к признанию подвига ее защитников был нелегким. Сперва появился музей обороны, а затем резонансное историческое расследование писателя и фронтовика Сергея Смирнова, без которого истории защитников Цитадели навсегда остались бы неизвестными. Первая и единственная крепость-герой в мире сегодня собирает миллионы людей.

Турист из Пакистана в Брестской крепости: «Так много людей сражались против врага – настоящего дьявола»-4

Хамид Балох, турист (Пакистан):
Я горжусь воинами, кто защищал эту страну. Мы узнали больше о мужестве этих людей. Они невероятно отважные. Так много людей сражались против врага – настоящего дьявола. Это символ защиты независимости своей родины. Я и раньше слышал об этом месте и солдатах, но это хорошая возможность узнать историю ближе и посетить это место. Это очень важно сохранять историю для будущих поколений о славных предках. Память, музеи – такие вещи для молодых людей это способ понять свою страну и гордиться ею.

«Это наше достояние». Директор Брестской крепости рассказал, как изменился комплекс с 1970-х годов. Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Хамид Балох # Кристина Протосовицкая # Сергей Смирнов # Фотофакт

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