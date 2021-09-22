Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» удостоен ордена Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» удостоен ордена Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Государственное учреждение отмечено наградой за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании, а также в связи с 50-летием со дня основания комплекса.