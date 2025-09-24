Минский городской технопарк продолжает прирастать новыми резидентами, и теперь их более 80 на трех площадках. Этот год отмечен новыми инновационными проектами в таких областях, как машиностроение и агропромышленный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Компания, специализирующаяся на производстве оборудования для переработки масличных культур, таких как рапс, соя и подсолнечник, готовит новый проект. В этом году предприятие презентует оборудование для производства травяных гранул.

Сергей Сильченко, директор компании по производству оборудования: Мы планируем реализовать абсолютно новый для Республики Беларусь проект. Это комплекс, позволяющий производить витаминно-травяную гранулу. Это оборудование позволяет из свежескошенной травы фактически получить качественный белковый продукт. С учетом того, что сырье в Республике Беларусь свое, замещение белка в импорте – одна из важных задач сегодня. Продукт включает в себя не только важный для сырья протеин, белок, но и витамины, аминокислоты.

Артем Воронец, представитель компании по производству и продаже спецтехники:

Сейчас представлен пескоразбрасыватель. Эта машина, изготовленная для наших дорожных служб. У нее есть второй сменный контейнер, который позволяет в летнюю пору года собирать какой-то мусор, какие-то бытовые отходы, и есть разбрасыватель жидких удобрений.

Производственная площадка Минского городского технопарка – это не только промышленная зона, но и пространство с развитой инфраструктурой. На Партизанском проспекте, где он расположен, открыты магазины, кафе, есть парки.