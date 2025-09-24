Лазуткин: противнику надо не сказать лишнего или сказать так много, что они утонут в анализе этой дезинформации

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Давайте ситуацию разберем. Выпускают, например, уезжают из страны заключенные. Не будет по этому поводу сразу выступать глава государства. У нас с вами, как у экспертов, информации по фактажу такой нет. И куда бедному политологу податься?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы с вами, Григорий, тоже выполняем задачи определенные, во многом на нас ориентируется противник. То есть ему надо не сказать чего-то лишнего, либо сказать так много лишнего, что они утонут в анализе всей этой для них сделанной дезинформации специально. Поэтому мы с вами можем давать версии тех или иных событий. Для чего отпустили, для чего прилетел дрон, откуда прилетел. Понятно, Президент потом вас соберет и расскажет, как было на самом деле. Но до этого момента очень важно нашим тоже, кстати, противникам понимать, что же реально происходит. Вот чтобы им не давать сразу готовые ответы, мы немножечко их ставим на такие вилы, может быть. Попытайтесь угадать, прав Азаренок или нет, а так ли это все или не так.

В итоге они просто прикованы ко всем вашим стримам, публикациям, они ищут там крупицы информации, а потом ее анализируют. Немножко мы их дурим, конечно, причем мы не врем напрямую, но мы даем такие версии, которые, в общем-то, правдоподобные, которые потом подтверждаются либо не подтверждаются. Сегодня это наша экспертная задача.

Есть набор радиостанций у вас в машине, где-то играет рок-музыка, где-то хеви-метал, где-то классика, где-то поп-музыка. Это наши спикеры сегодня. Кто-то более агрессивен, кто-то менее агрессивен. Но по сути-то все поют песни про что? Про любовь. Точно так же и мы. Разная подача, разные форматы. Но за счет того, что преломляется через какой-то личный опыт, личные какие-то, может быть, сведения, информация, которая есть у человека. Мы даем одну и ту же повестку, но разными словами, разными какими-то акцентами, и это людям нравится. То есть не нравится – переключили на другую радиостанцию. То есть сегодня так пропаганда модифицирована.