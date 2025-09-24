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Мошенники всё чаще используют схему «фейк-босс». Представитель ГУВД рассказал, как распознать аферистов

24 сентября 2025 17:28
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Мошенники всё чаще используют схему «фейк-босс». Представитель ГУВД рассказал, как распознать аферистов -2

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня фейки и дезинформация являются инструментом для совершения киберпреступлений, особенно с развитием технологии искусственный интеллект. Это приобрело новый виток в совершении этих преступлений. То есть наиболее актуальные преступления сейчас – это так называемые преступления «фейк-босс», где создаются аккаунты якобы руководителя крупной организации, министра, после чего осуществляется переписка с подчиненными сотрудниками, где просят поучаствовать.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Так называемые рассылки от КГБ якобы.

Дмитрий Шевелев:
Да. Если вкратце, то звонит руководитель, пишет руководитель, у него там есть два варианта. Либо он просит совершить какой-то платеж или оплатить какую-то услугу. Обосновывая это тем, что он находится за пределами республики, не может сейчас позвонить и попросить кого-то другого либо по иной ситуации не может совершить сам платеж. Это менее распространенная схема. Более распространенная – говорит, что по нашей организации проводится проверка сотрудниками КГБ. Сейчас с вами свяжется куратор наш из КГБ. Вы должны будете ответить на все его вопросы, предоставить всю информацию. Угрожает тем, что если вы будете плохо взаимодействовать с этим сотрудником, то можете потерять свою работу.

Несколько недель назад активно у нас получила распространение рассылка от имени заместителей председателя Мингорисполкома. Создали аккаунты, разместили фотографии руководителей, взятых с сайта Мингорисполкома, их фамилии, имя, отчество, таким образом тоже пытались воздействовать на граждан.

Подробности в видео.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество # Григорий Азарёнок

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