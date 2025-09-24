В Минске увеличат количество парковочных зон

С акцентом на комфорт и удобство. В Минске растет количество автостоянок. По плану, в ближайшие 5 лет их заполняемость увеличится до 20 тысяч машиномест. Парковочных зон станет больше. Как в центральной части города, так и в отдаленных микрорайонах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

В настоящее время проведены опытные тестовые испытания мобильного комплекса. Сейчас прорабатывается вопрос процедуры закупки этого мобильного комплекса. Будет транспортное средство проезжать по тем парковкам, где физически это будет возможно.

Будут работать специалисты по работе с клиентами в государственном учреждении «Парковки столицы». В целом это наведение порядка в городе, это экология. Экология – это безопасность, это меньше аварийности.