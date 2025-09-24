Беларусь и Россия обсуждают перспективы полёта в космос ещё одной белоруски

Беларусь и Россия обсуждают перспективы полета в космос еще одной белоруски. В Минске состоялась встреча председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника и главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Предполагаемый кандидат для отправки на орбиту – Анастасия Ленкова, которая была дублером Марины Василевской. Дмитрий Баканов отметил важность реализации этого проекта в контексте Союзного государства, подчеркнув, что наши страны являются давними и надежными партнерами в космической сфере. А потенциальный полет станет продолжением успешной миссии Марии Василевской, которая в марте 2024 года работала на борту МКС, что подтверждает практический характер двустороннего сотрудничества.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сотрудничество Академии наук и «Роскосмоса» имеет очень большую историю. У нас нет противоречий. У нас есть взаимопонимание, что компетенции друг друга позволят более оперативно, более качественно отвечать на вызовы, стоящие между нашими странами.

Дмитрий Баканов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:

Беларусь – это наш братский партнер. Что очень важно? Два направления. Это РБКС – российско-белорусская космическая система с российско-белорусским космическим аппаратом, который создают две наши передовые корпорации. В итоге мы получим аппарат высокого разрешения, который будет работать на благо двух наших стран. Высокодетальную съемку делает всех территорий, которые нам необходимы.

В планах сторон – кардинально расширить работу по данному направлению, что открывает новые горизонты для совместных космических исследований.