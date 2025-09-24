Прямой эфир

Кто является авторитетом для белорусских студентов? Ответила преподаватель журфака БГУ

24 сентября 2025 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скажите, кто сейчас авторитет для первокурсников, для студентов? С чьим именем на устах они приходят?

Кто является авторитетом для белорусских студентов? Ответила преподаватель журфака БГУ-2

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:
Сегодня, по-моему, бесспорно, что наш Президент является самым важным и самым цитируемым лидером мнений. Он во всех СМИ, он наиболее авторитетен. Поэтому наши первокурсники и второкурсники, и третий курс, безусловно, ориентируются на главного лидера мнений, и тут других вариантов быть не может.

На журфаке у нас есть профилизация, недавно она открылась, глобальная медиасреда информационной безопасности. Это профиль той кафедры, которую я возглавляю. И то, что в этом году у нас был повышенный спрос именно на эту специализацию, профилизацию, говорит о том, что современная молодежь понимает, что, чтобы отличать фейк от не фейка и понимать, что есть правда, а что есть ложь, нужно быть глубоко в повестке, в том числе в международной.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Образование в Беларуси # СМИ Беларуси # Татьяна Солодовникова # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: противнику надо не сказать лишнего или сказать так много, что они утонут в анализе этой дезинформации
24 сентября 2025 17:39

Лазуткин: противнику надо не сказать лишнего или сказать так много, что они утонут в анализе этой дезинформации

Минский городской технопарк продолжает прирастать новыми резидентами
24 сентября 2025 17:37

Минский городской технопарк продолжает прирастать новыми резидентами

В Минске увеличат количество парковочных зон
24 сентября 2025 17:35

В Минске увеличат количество парковочных зон