Кто является авторитетом для белорусских студентов? Ответила преподаватель журфака БГУ

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:

Сегодня, по-моему, бесспорно, что наш Президент является самым важным и самым цитируемым лидером мнений. Он во всех СМИ, он наиболее авторитетен. Поэтому наши первокурсники и второкурсники, и третий курс, безусловно, ориентируются на главного лидера мнений, и тут других вариантов быть не может.

На журфаке у нас есть профилизация, недавно она открылась, глобальная медиасреда информационной безопасности. Это профиль той кафедры, которую я возглавляю. И то, что в этом году у нас был повышенный спрос именно на эту специализацию, профилизацию, говорит о том, что современная молодежь понимает, что, чтобы отличать фейк от не фейка и понимать, что есть правда, а что есть ложь, нужно быть глубоко в повестке, в том числе в международной.