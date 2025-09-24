Как белорусские журналисты разоблачают фейки? Узнали у обозревателя газеты «Минская правда»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Диана Шибковская, обозреватель газеты «Минская правда»:

Информационная политика действительно поменялась в последнее время. Мы сами сейчас изучаем поле наше информационное, смотрим, где какие-то проблемы возникают. Мы стараемся первыми об этом сообщать, перехватывать повестку у неблагонадежных СМИ.

Мы привлекаем узнаваемых экспертов. В последнее время очень много было фейков по поводу учений «Запад-2025». Наш военный аналитик Александр Тиханский разоблачал, рассказывал, что ни на кого мы не планируем нападать. То есть узнаваемые эксперты.



Надо понимать, что работают все равно, даже по каким-то мелким событиям, как наши коллеги из «Пристоличья» недавно, буквально 10 сентября, разоблачили фейк про школу, про то, что дети, якобы у которых забрали мобильные телефоны, громят классы. Конечно же, такого не было. То есть там собраны фотографии из разных каких-то мест и вообще далеко, наверное, не этого года фотографии. Надо понимать, что какие-то незначительные события тоже становятся способом для манипулирования.