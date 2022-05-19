Петровский: ставят палки в колёса интеграции. Что в результате? Союзное государство развивается по белорусскому сценарию

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков. Григорий Азаренок, СТВ:

Помните, наш министр иностранных дел недавно произнес такой тезис: у них там разгерметизация головного мозга, у западных политиков. И действительно, если говорить проще, они реально идиоты? Они реально думали, что они нас такими даже самыми драконовскими санкциями нагнут и мы с протянутой рукой побежим к ним на коленях просить прощения, извиняться и так далее. Они не понимают совсем ни Лукашенко, ни Путина. Они совершенно не понимают наши народы. Что нас проще победить, когда вы нам тут свою хитро сделанную дружбу предлагаете. Вот тогда этими обманами, подкупами и так далее, по крайней мере, исторически у них это с Горбачевым это получалось. А когда вы таким накатом на нас идете, так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат. Это наш резерв, мы будем сильнее. Санкции Запада для Беларуси подарок вдвойне

Петр Петровский, политолог:

Смотрите, Григорий, на что вообще надеялись западники? Они думали, что эта семибанкирщина с 1990-х годов России еще сильна. А ее остатки, ее вот эти отщепки, которые там еще имели место быть, через санкции самого Запада фактически вышвырнулись. То, что многие в России говорили, критиковали российское руководство, – вот, надо суверенизацию экономики, надо отказаться от этих пережитков 1990-х. Сам Запад своими санкциями заставил Россию отказаться от того, о чем он так мечтал, чтобы было в России. Для меня лично это подарок. А для Беларуси это подарок вдвойне. Мы помним молочные, мясные, всякая эта ерунда. Мы знаем, какие лобби это все продвигали. Григорий Азаренок:

Все те, кто сейчас хает спецоперацию и все остальное. Союзное государство развивается по белорусскому сценарию Петр Петровский:

Да. Вставляли палки в колеса союзной интеграции. Что теперь в результате? Теперь Союзное государство развивается, как многие в России говорят, по белорусскому сценарию. Не в смысле того, что мы Россию нагинаем. А в смысле того, что наша модель развития, то есть отказ от приватизации, индустриализация, восстановление сельского хозяйства, импортозамещение, все это сегодня стоит на повестке дня внутри России. И почему тот же губернатор Нижегородской области, Приморья, многие главы различных регионов России сегодня фактически стали так приезжать в Беларусь, изучать наш опыт? Григорий Азаренок:

Второй четверг подряд здесь губернатор. Но вообще, отношения и с регионами, и с Президентом, и со всем аппаратом правительства России сейчас просто блестящие. Тут пишут наши зрители: «Для развития нужны кадры, которых в России нет. Беларусь в этом отношении в более выигрышном положении». Да, действительно. Мы сохраняли компетенции, которые у нас сохранились после Советского Союза. Все, что касается там оптики, точной электроники. Но здесь был сборочный цех, и мы это все сохраняли. И причем Президент же рассказывал, вопреки – говорили некоторые навукоўцы – а зачэм нам гэты космас, нам трэба вышыванку, нам трэба мова, нам трэба вось гэта ўсё, а космас нам не трэба. Петр Петровский:

Камусьці трэба палеаліт, напэўна. Капацца і даказваць...