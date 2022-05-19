Лукашенко: надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже кто-то теряет независимость и кого-то поглощают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое важное еще одно направление – кооперация. Нам надо четко определиться, если мы можем производить, например, комбайны хорошие, тогда нам надо объединяться с «Ростсельмашем» (зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш», «Ростсельмаш») и не конкурировать друг с другом, а конкурировать с зарубежными образцами. И если мы имеем какое-то предприятие, которое может делать для России, примером является предприятие военно-промышленного комплекса, Volat производит, МЗКТ, которое производит колесные – всю базу, кроме ракет. У России сегодня ракеты российские, все остальное белорусское. Если у нас это есть и мы рынок полностью удовлетворяем, даже в избытке, зачем создавать параллельное производство, как мы когда-то думали на КАМАЗе его создать?

Если мы эти компетенции имеем, значит надо делать упор на них и таким образом экономики увязывать. Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное. Уже из России подкидывают эти идеи. Вот без совместного парламента мы ничего не сделаем. У нас есть парламентское собрание, созданное во времена Грызлова. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший орган власти, коллективный, так сказать, политбюро. Давайте их задействуем, чтобы эти органы выдохнули. Выдохлись – будем думать, что создавать взамен. Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Уже такие пошли тенденции, как будто нам нечем сегодня заниматься.

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