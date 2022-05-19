«В ушах звенят его последние слова». Как родные Ничипорчика и Куконенко пережили их гибель?

С военными летчиками прощался весь город. Беларусь скорбила. Гибель лидских авиаторов стала личной трагедией соотечественников. Граждане нашей страны глубоко прониклись подвигом офицеров.

Когда в критический момент человек пренебрегает личными интересами и собственной жизнью, не предает близких, профессию, себя, пожалуй, в этом и заключается высший смысл жизни.

Галина Ничипорчик, мама:

Действительно, он никогда не придет. Никогда. Первое время нам казалось, что он улетел в командировку (он часто улетал) и прилетит. И тут ты понимаешь: это все, просто никогда этого не будет. Нет, я не могу… До безумия доводит.

У Роберта Рождественского есть стихотворение, строчки которого по-особому звучали в те майские дни: «Вы можете не знать, но есть люди, готовые отдать за вас жизнь, даже не зная, кто вы».

Анастасия Ничипорчик, супруга:

Когда привезли Андрея с Никитой в гробах, то… Вот стоит гроб, стоит фотография, в твоей голове не укладывается, что он умер, что его нет.

Галина Ничипорчик:

В ушах звенят его последние слова «Помоги, Господи! Прыгаем!» То есть он понимал, что это все. Наверное, он надеялся… Он был просто асом, он понимал, оценивал реально ситуацию, что спастись уже невозможно. Утопающий хватается за соломинку. Но я думаю, что он просто просил Господа помочь как-то. Я просто уважаю его выбор, его поступок, ценю очень, но эта боль… Его нет.

Андрея Ничипорчика похоронили в родной Лиде, Никиту – в Полоцке. Но верится, что они по-прежнему вместе где-то высоко-высоко над облаками.