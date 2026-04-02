Лукашенко: хоккеисты «Динамо-Минск» заслужили звание народной команды

Самый известный клуб страны второй раз в истории вышел в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги. Первая игра второго круга намечена на 9 апреля с российским «Ак Барсом». Соперники встретятся на льду «Минск-Арены». Мотивировать на качественную подготовку и успешную игру белорусскую команду приехал глава государства. Это хоть и неожиданно, но закономерно – с учетом особого отношения к хоккею в стране, да и личной любви Президента к этому виду спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что будем делать с этим большим периодом?

– Александр Григорьевич, я от лица команды хотел сказать больше спасибо за поддержку. Если у Вас будет возможность прийти на первый матч…

– Да я готов здесь ночевать, лишь бы выиграть.

– Нам надо, чтобы Вы пришли обязательно.

– Как только выигрываете, я ночую здесь.

– Договорились.

– Главное, вы сыграйте так, как вы две последние игры играли. Прагматично. Где надо, через стекло отбросились в среднюю зону. Пусть потом заходят. Защитники на месте. Зак молодец в основном. Ребята, мы за вас очень болеем. Что скажете, все будем делать. И не только во время вашей игры, но и после нее. Останетесь в Минске, подумаем, чем вам помочь. Поле травы я вам подготовил, косить, потому что это же движения те же самые. Дрова рубить будем. Я готов с вами готовиться в межсезонке и выполнить тот объем работ, которые вы будете выполнять.

Глава государства дал ряд установок на ближайшие игры команде «Динамо-Минск», но только после совместной тренировки. После нее «зубры» получили в подарок самый лучший спортивный допинг – сало и мед, а еще обещание Президента – прийти на первую домашнюю игру и поддержать команду на «Минск-Арене».