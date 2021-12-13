«Окунёчки горячего копчения, зубатка, стейки форели». Что купить на выставке «Та самая рыба Камчатского края» в Минске?

Новости Беларуси. В зимний период диетологи советуют насытить рацион продуктами с высоким содержанием витаминов и аминокислот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, лучший источник Omega-3 – это рыба, ее морские сорта.

Рыбоводы из Камчатского края везут в Минск деликатесы – палтус, белуга, зубатка, корюшка, омуль, семга, тунец, марлин, камчатский краб. Соленые, горячего и холодного копчения и, конечно, вкусная, а самое главное, натуральная красная икра. Вся рыба выловлена в естественной среде и не подвергалась заморозке. Коптят на натуральной щепе дуба, ольхи, вишни. Благодаря рецептуре сохраняют все полезные свойства.

Наталья Семакина, продавец-консультант:

Окунечки горячего копчения, зубатка, стейки форели холодного копчения. Визитная карточка Камчатки – это белорыбица и чавыча холодного копчения, самая жирная и замечательная рыбка, которая содержит очень много витаминов и Omega-3. Наша продукция готовится из охлажденного продукта, она не перемороженная. Вся рыбка у нас сертифицирована, что подтверждают соответствующие документы.