Парламент Молдовы одобрил проекты законов о выходе из базовых договоров СНГ

Молдавский парламент в окончательном чтении одобрил проекты законов о выходе из базовых договоров СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После утверждения этих решений президентом страны и вступления их в силу, Кишинев должен уведомить о своих действиях Исполнительный комитет СНГ.

При этом, республика планирует сохранить участие в ряде соглашений. В частности – в договоре о зоне свободной торговли. Отношение Молдовы к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая придерживается курса на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах Содружества.

В феврале 2023-го правительство Молдовы объявило о планах денонсации свыше 120 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом граждане критикуют решение властей о разрыве соглашений с Содружеством, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.