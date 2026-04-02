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Пашинян назвал очень успешным свой визит в РФ

02 апреля 2026 13:36
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Пашинян назвал очень успешным свой визит в РФ-0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил состоявшийся 1 апреля визит в Россию, отметив, что были достигнуты конкретные договоренности по всем ключевым направлениям  – от культурного сотрудничества до военно-технической сферы. Об этом пишет ТАСС.

Он также заявил, что не видит угроз в заявлениях российского вице-премьера Алексея Оверчука, подчеркнув, что обмен позициями между Москвой и Ереваном происходит в рамках регулярного рабочего диалога.

По его словам, встреча стала следующим этапом в развитии двусторонних отношений.

Фото: pixabay

# Международная политика

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