Пашинян назвал очень успешным свой визит в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил состоявшийся 1 апреля визит в Россию, отметив, что были достигнуты конкретные договоренности по всем ключевым направлениям – от культурного сотрудничества до военно-технической сферы. Об этом пишет ТАСС.

Он также заявил, что не видит угроз в заявлениях российского вице-премьера Алексея Оверчука, подчеркнув, что обмен позициями между Москвой и Ереваном происходит в рамках регулярного рабочего диалога.

По его словам, встреча стала следующим этапом в развитии двусторонних отношений.

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