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Четыре астронавта отправились к Луне впервые за 54 года

02 апреля 2026 12:10
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Четыре астронавта отправились к Луне впервые за 54 года-0

2 апреля 2026 года ракета SLS с космическим аппаратом Orion стартовала с мыса Канаверал в рамках миссии Artemis II, первого пилотируемого облета Луны более чем за 50 лет. В состав экипажа входили четыре астронавта из США и Канады. Об этом сообщает ТАСС.

Миссия станет первым пилотируемым этапом программы Artemis после беспилотного полета в 2022 году. Астронавты облетят Луну без выхода на орбиту и вернутся на Землю, проведя в космосе около 10 дней.

Во время полета планируется протестировать системы жизнеобеспечения корабля и протестировать новые коммуникационные технологии.

Фото: pixabay

# Наука

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