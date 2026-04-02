Четыре астронавта отправились к Луне впервые за 54 года

2 апреля 2026 года ракета SLS с космическим аппаратом Orion стартовала с мыса Канаверал в рамках миссии Artemis II, первого пилотируемого облета Луны более чем за 50 лет. В состав экипажа входили четыре астронавта из США и Канады. Об этом сообщает ТАСС.

Миссия станет первым пилотируемым этапом программы Artemis после беспилотного полета в 2022 году. Астронавты облетят Луну без выхода на орбиту и вернутся на Землю, проведя в космосе около 10 дней.

Во время полета планируется протестировать системы жизнеобеспечения корабля и протестировать новые коммуникационные технологии.

Фото: pixabay