Единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России прошел в школах страны

В День единения народов Беларуси и России – единый урок. Он прошел во всех школах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащимся от 1 до 11 класса рассказали об исторических, культурных и духовных связях двух стран.

Также в центре внимания были совместные проекты, которые реализуют в Союзном государстве. Педагоги постарались преподнести информацию не в сухих цифрах, а к подготовке к единому уроке подошли творчески. Использовали интерактивные форматы.

Ксения Арлюкевич, учащаяся Витебской средней школы № 31 имени В.З. Хоружей:

Очень важно, чтобы молодые люди знали яркую глубокую историю России и Беларуси. У нас общие традиции, у нас общие праздники, у нас общий язык. Вместе с Россией мы стояли бок о бок во время Великой Отечественной войны. И важно постоянно напоминать молодому поколению об этом, чтобы они знали героев Великой Отечественной войны и саму историю.

Татьяна Лазовская, учитель белорусского языка и литературы Витебской средней школы № 31 имени В.З. Хоружей:

День единения народов Беларуси и России – это не просто календарная дата. Это в какой-то степени символ наших исторических общих судеб белорусов и россиян. Этот праздник помогает нам напомнить о том, что мы все-таки вместе строим Союзное государство, а это такой проект, в котором главным является человек.