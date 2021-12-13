Крест Евфросиньи Полоцкой и слуцкий пояс в 3D. Что необычного можно увидеть на выставке голограмм в Гомеле?

Новости Беларуси. Крест Евфросиньи Полоцкой, слуцкий пояс и другие раритеты в 3D-изображении. В Гомеле открылась выставка художественных голограмм, которая уже побывала в 17 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлено более 70 оптических образов.

Экспонаты созданы благодаря научным разработкам и под руководством белорусского физика Леонида Танина. Подобные технологии единственные в стране. В коллекции – точные трехмерные изображения художественных и культурных ценностей, оригиналы которых сложно увидеть.

Среди них – «Жировичская икона Божьей Матери», «Пояс Витовта», «Туровский крест» и «Дары волхвов», а также различные ордена и медали.

Людмила Шимбалева, директор картинной галереи Гавриила Ващенко:

В каждом городе, где проходит такая выставка, можно увидеть что-то новое, ноу-хау для того или другого города, той выставочной площадки, где это происходит. Скажем, для нас, для нашего города знаменателен наш герб, гомельская рысь. Есть уникальные экспонаты, которые впервые представлены в нашем городе. Ну, скажем, как полководец Александр Невский – эта знаменитая фигура сегодня тоже представлена в художественной голограмме в нашем зале.