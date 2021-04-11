Интересы Беларуси представляют 70 загранучреждений в 58 странах мира. Как будут строиться дипломатические отношения дальше?
Новости Беларуси. За сухими информационными сводками порой спрятаны глубинные политические процессы. За сухими цифрами – месяцы, а то и годы плодотворной работы всех заинтересованных в продвижении наших товаров на зарубежные рынки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это в том числе задача белорусского МИДа, кроме традиционной защиты интересов на чужой земле каждого белоруса.
Алена Сырова об экономической дипломатии.
Алена Сырова, корреспондент:
Что в работе наших диппредставительств за рубежом для вас важнее всего? Лично для меня как для обычного гражданина, наверное, уверенность в том, что, окажись я в незнакомой стране в трудной ситуации, могу набрать номер телефона нашего посольства или консульства и услышать там не просто длинные гудки и тишину в ответ, а получить такую необходимую в данный момент помощь. Ну это такое простое бытовое представление об эффективной работе дипломатов. С государственной точки зрения это понятие намного шире и объемнее.
Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются
Алена Сырова:
Конечно, Министерство иностранных дел – не Министерство торговли. И все же дипломатам, особенно тем, которые работают за рубежом, учитывая их возможности, проще пролоббировать интерес своей страны. Экономическая дипломатия в действии позволяет увеличивать товарообмен, поток инвестиций. Потому важнейшей задачей любого внешнеполитического ведомства является продвижение экспорта.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Две трети своего времени обязаны уделять внешнеэкономической деятельности. Именно это главный критерий оценки их деятельности.
Алена Сырова:
На сегодня интересы Беларуси представляют 70 загранучреждений в 58 странах мира. Эффект от их работы явно был виден в период коронакризиса, тогда наши соотечественники, несмотря на закрытые границы, оказывались дома, а не брошенными на произвол судьбы в чужой стране, а налаженные торговые связи позволили сохранить экономику. Выходит, не зря государство тратит немалые суммы на содержание дипмиссий за рубежом, но грамотно ли распределен ресурс?
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МИД: мы заинтересованы в нормальных отношениях с Польшей, но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы
Алена Сырова:
Как ни печально, но именно уважения не достает во взаимоотношениях с соседями. Речь прежде всего о Польше. Напомню, недавно, вероятно, забыв о том, что Брест – это белорусский город, в одной из польских школ при участии сотрудника Генконсульства Польши устроили день памяти «проклятых солдат» – тех, что в 1946 году сжигали белорусские деревни вместе с жителями. Правовая оценка действий граждан Беларуси долго ждать себя не заставила. Правда, в Польше это все пытаются выставить как межэтнический конфликт. Что же, тема, которая в нашей стране просто неактуальна.
Александр Лукашенко: если к нам будут таким образом относиться, как было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно
Алена Сырова:
И даже после этого заявления нашего Президента польский МИД продолжает спекуляцию на теме. Александр Лукашенко поручил нашему внешнеполитическому ведомству, не откладывая в долгий ящик, проинформировать наших партнеров о реальном положении дел в белорусско-польских отношениях.
Алена Сырова:
Кстати, после совещания о работе МИД еще одни наши соседи поспешили с реакцией. В Молдове почему-то решили, что белорусское посольство закроют, чем переполошили диаспору, а она там немаленькая (только на консульском учете почти 1000 человек).
Алена Сырова:
Аналогичные трансформации наверняка ждут и дипмиссии в Китае и во Вьетнаме. В общем-то, в жизни государства все, как и в жизни человека. Когда грядут кризисные времена, и вы об этом знаете (эксперты прогнозируют, что последствия локдаунов мировая экономика ощутит уже осенью), каждый старается пересмотреть свои траты и приоритеты. Кризис – уж точно не лучшее время вкладывать ресурс в просто эффектное, куда важнее в эффективное и перспективное.