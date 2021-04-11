Интересы Беларуси представляют 70 загранучреждений в 58 странах мира. Как будут строиться дипломатические отношения дальше?

Новости Беларуси. За сухими информационными сводками порой спрятаны глубинные политические процессы. За сухими цифрами – месяцы, а то и годы плодотворной работы всех заинтересованных в продвижении наших товаров на зарубежные рынки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это в том числе задача белорусского МИДа, кроме традиционной защиты интересов на чужой земле каждого белоруса. Алена Сырова об экономической дипломатии.

Алена Сырова, корреспондент:

Что в работе наших диппредставительств за рубежом для вас важнее всего? Лично для меня как для обычного гражданина, наверное, уверенность в том, что, окажись я в незнакомой стране в трудной ситуации, могу набрать номер телефона нашего посольства или консульства и услышать там не просто длинные гудки и тишину в ответ, а получить такую необходимую в данный момент помощь. Ну это такое простое бытовое представление об эффективной работе дипломатов. С государственной точки зрения это понятие намного шире и объемнее. Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются

Алена Сырова:

Конечно, Министерство иностранных дел – не Министерство торговли. И все же дипломатам, особенно тем, которые работают за рубежом, учитывая их возможности, проще пролоббировать интерес своей страны. Экономическая дипломатия в действии позволяет увеличивать товарообмен, поток инвестиций. Потому важнейшей задачей любого внешнеполитического ведомства является продвижение экспорта.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Две трети своего времени обязаны уделять внешнеэкономической деятельности. Именно это главный критерий оценки их деятельности.

Алена Сырова:

Как ни печально, но именно уважения не достает во взаимоотношениях с соседями. Речь прежде всего о Польше. Напомню, недавно, вероятно, забыв о том, что Брест – это белорусский город, в одной из польских школ при участии сотрудника Генконсульства Польши устроили день памяти «проклятых солдат» – тех, что в 1946 году сжигали белорусские деревни вместе с жителями. Правовая оценка действий граждан Беларуси долго ждать себя не заставила. Правда, в Польше это все пытаются выставить как межэтнический конфликт. Что же, тема, которая в нашей стране просто неактуальна. Александр Лукашенко: если к нам будут таким образом относиться, как было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно

Алена Сырова:

И даже после этого заявления нашего Президента польский МИД продолжает спекуляцию на теме. Александр Лукашенко поручил нашему внешнеполитическому ведомству, не откладывая в долгий ящик, проинформировать наших партнеров о реальном положении дел в белорусско-польских отношениях.

Алена Сырова:

Кстати, после совещания о работе МИД еще одни наши соседи поспешили с реакцией. В Молдове почему-то решили, что белорусское посольство закроют, чем переполошили диаспору, а она там немаленькая (только на консульском учете почти 1000 человек).

Впрочем, официальный ответ их должен успокоить. За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран