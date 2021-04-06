Александр Лукашенко: если к нам будут таким образом относиться, как было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно

Новости Беларуси. Ревизия работы внешнеполитического ведомства страны. 6 апреля во Дворце Независимости обсуждали, как оптимизировать деятельность загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защиту экономических интересов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает наша страна, должны извлекать максимальную пользу. На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе. Алена Сырова о том, как настроен внешнеполитический навигатор Беларуси и как будем выстраивать отношения с другими странами.

Алена Сырова, корреспондент:

Президент сегодня озвучил весьма простой и прагматичный подход белорусской дипломатии — дружественной нам может быть та страна, где покупатель голосует своим рублем за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует. К сожалению, последний пункт не всегда выполняют, более того, некоторые проводят откровенно недружественную политику, а мы со свойственной памяркоўнасцю почему-то спускаем это все на тормоза. Вернее, спускали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы сегодня услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Республикой Польша. Еще раз подчеркиваю: мы не собираемся ни с кем воевать, мы не хотим ни с кем воевать. Но если только к нам будут вот таким образом относиться, как было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно. Но и нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями. Там, где нужно реагировать, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно.





Алена Сырова:

В ответ на закономерную реакцию нашего МИД со стороны Польши последовали обвинения, мол, в Беларуси ущемляют права поляков, с расчетом поднять, обострить этнический вопрос, но в нашей стране тематика не актуальна.

Александр Лукашенко:

С польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу, мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века, но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков. Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков, но это наши поляки. Их родина – Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать – мы никого не держали и держать не собираемся, но тех, кто живут у нас – граждане Беларуси – это наши поляки, это наши русские, наши украинцы, наши евреи. Их так надо воспринимать, как я их воспринимаю и как воспринимают все граждане нашей страны.

Алена Сырова:

Вместе с тем Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: в любом случае мы с соседями должны разговаривать. Простые люди не виноваты в том, что их втягивают в грязные политические игры, а разного рода курсы, фонды и другие финансируемые из-за рубежа структуры преследуют не только благие цели. Александр Лукашенко: «Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями»