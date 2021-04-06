Александр Лукашенко: если к нам будут таким образом относиться, как было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно
Новости Беларуси. Ревизия работы внешнеполитического ведомства страны. 6 апреля во Дворце Независимости обсуждали, как оптимизировать деятельность загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защиту экономических интересов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает наша страна, должны извлекать максимальную пользу. На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе.
Алена Сырова о том, как настроен внешнеполитический навигатор Беларуси и как будем выстраивать отношения с другими странами.
Алена Сырова, корреспондент:
Президент сегодня озвучил весьма простой и прагматичный подход белорусской дипломатии — дружественной нам может быть та страна, где покупатель голосует своим рублем за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует. К сожалению, последний пункт не всегда выполняют, более того, некоторые проводят откровенно недружественную политику, а мы со свойственной памяркоўнасцю почему-то спускаем это все на тормоза. Вернее, спускали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хотел бы сегодня услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Республикой Польша. Еще раз подчеркиваю: мы не собираемся ни с кем воевать, мы не хотим ни с кем воевать. Но если только к нам будут вот таким образом относиться, как было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно. Но и нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями. Там, где нужно реагировать, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно.
Алена Сырова:
В ответ на закономерную реакцию нашего МИД со стороны Польши последовали обвинения, мол, в Беларуси ущемляют права поляков, с расчетом поднять, обострить этнический вопрос, но в нашей стране тематика не актуальна.
Александр Лукашенко:
С польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу, мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века, но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков. Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков, но это наши поляки. Их родина – Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать – мы никого не держали и держать не собираемся, но тех, кто живут у нас – граждане Беларуси – это наши поляки, это наши русские, наши украинцы, наши евреи. Их так надо воспринимать, как я их воспринимаю и как воспринимают все граждане нашей страны.
Алена Сырова:
Вместе с тем Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: в любом случае мы с соседями должны разговаривать. Простые люди не виноваты в том, что их втягивают в грязные политические игры, а разного рода курсы, фонды и другие финансируемые из-за рубежа структуры преследуют не только благие цели.
Александр Лукашенко: «Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями»
Александр Лукашенко:
Это уже дело главы Администрации Президента – организовать работу и всех их перерегистрировать. Всех до единого, не глядя. Не надо их… Мы не собираемся там вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому не надо затягивать в долгий ящик – их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их терпеть и с ними сотрудничать. Нет – значит, под нож.
Это же не дело, когда эти структуры существуют в Беларуси и втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Ну, слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто. Нужно очень серьезно поработать над представлением общественности и западным партнерам так называемого польского вопроса. Потому что на Западе не все понимают, что происходит на самом деле. Соответствующий план, как я уже сказал, реализуется, но надо ускорить эту работу.