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За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран

11 апреля 2021 18:19
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Новости Беларуси. За сухими информационными сводками порой спрятаны глубинные политические процессы. За цифрами – месяцы, а то и годы плодотворной работы всех заинтересованных в продвижении наших товаров на зарубежные рынки. И это в том числе задача МИДа, помимо традиционной защиты интересов на чужой земле каждого белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова об экономической дипломатии.

Пока одни рассуждают, другие работают над двусторонними отношениями. На неделе Александр Лукашенко встретился с послом Индии. Договорились об организации обмена визитами на высшем уровне.

За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран-1

Индия – третья экономика мира, наш давний партнер. Конечно, мы заинтересованы в развитии отношений, хотя и на сегодня достижений немало – не без гордости делится посол Беларуси в этой стране.

За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран-4

Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:
С 2000 по 2020 годы наш товарооборот вырос примерно с 55 миллионов до 575 миллионов – в 10 раз. Примерно 400 миллионов в прошлом году – это был чисто наш экспорт. Порядка 90 позиций товарных, которые поставляются в Индию, основная статья экспорта – это, понятно, калийные удобрения. Индия – достаточно мощная аграрная страна и требует много удобрений.

Вторая большая позиция, которая начала поставляться сюда с 2019 года, – это большие карьерные самосвалы белорусского производства. В январе был подписан новый контракт на самосвалы, на их большее количество.

За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран-7

Кстати, Индия как раз одна из тех стран, где белорусских диппредставительств наверняка станет больше. Есть необходимость. Посольство ведь в столице, а финансовым центром считается Мумбаи, настало время переходить на новый уровень.

Андрей Ржеусский:
Просто для примера: в Мумбаи находятся порядка 60 дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций. Это о чем-то говорит. Соседний штат – Карнатака – тоже достаточно мощный. Если сравнивать с цифрой, которая дает прирост ВВП, вся страна – порядка 40 % дает Мумбаи, Махараштра и штат Карнатака.

За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран-10

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# Беларусь-Индия # Экономика # Андрей Ржеусский # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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