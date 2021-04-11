За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран

Новости Беларуси. За сухими информационными сводками порой спрятаны глубинные политические процессы. За цифрами – месяцы, а то и годы плодотворной работы всех заинтересованных в продвижении наших товаров на зарубежные рынки. И это в том числе задача МИДа, помимо традиционной защиты интересов на чужой земле каждого белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Алена Сырова об экономической дипломатии. Пока одни рассуждают, другие работают над двусторонними отношениями. На неделе Александр Лукашенко встретился с послом Индии. Договорились об организации обмена визитами на высшем уровне.

Индия – третья экономика мира, наш давний партнер. Конечно, мы заинтересованы в развитии отношений, хотя и на сегодня достижений немало – не без гордости делится посол Беларуси в этой стране.

Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:

С 2000 по 2020 годы наш товарооборот вырос примерно с 55 миллионов до 575 миллионов – в 10 раз. Примерно 400 миллионов в прошлом году – это был чисто наш экспорт. Порядка 90 позиций товарных, которые поставляются в Индию, основная статья экспорта – это, понятно, калийные удобрения. Индия – достаточно мощная аграрная страна и требует много удобрений. Вторая большая позиция, которая начала поставляться сюда с 2019 года, – это большие карьерные самосвалы белорусского производства. В январе был подписан новый контракт на самосвалы, на их большее количество.