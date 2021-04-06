Александр Лукашенко: БМЗ, «Белкалий», БелАЗ – все имеют свои конторы в Китае. Почему не объединиться под крышей посольства?

Новости Беларуси. Ревизия работы внешнеполитического ведомства страны. 6 апреля во Дворце Независимости обсуждали, как оптимизировать деятельность загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защиту экономических интересов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает наша страна, должны извлекать максимальную пользу. На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе. Алена Сырова о том, как настроен внешнеполитический навигатор Беларуси и как будем выстраивать отношения с другими странами.

Алена Сырова, корреспондент:

Министерство иностранных дел к защите национальных интересов имеет не меньше отношения, чем КГБ, Совбез, правительство, а в нынешних условиях, когда ситуация на внешнем контуре вызывает, мягко говоря, озабоченность, их взаимодействие как никогда важно. Потому состав участников сегодняшнего совещания по работе Министерства иностранных дел во Дворце Независимости вполне логичен.

Алена Сырова:

Изначально один из пунктов планировали обсуждать за закрытыми дверями, но в дипломатии — пожалуй, как ни в одной из других сфер – важно быть максимально понятыми партнерами, чтобы у них потом не возникало вопросов к мотивированности тех или иных наших решений, поэтому...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не нахожу какой-то тайны ни в первом, ни во втором вопросе. Чего нам бояться обсуждать взаимоотношения с соседями, с Польшей в первую очередь, если они сегодня в повестке дня? Это так, для вступления. Мы почему-то концы в воду начинаем прятать, когда речь идет о Министерстве иностранных дел. Косяков там больше чем достаточно. И это мы видели и во второй половине прошлого года. Поэтому надо обсуждать открыто эти вопросы, видеть болевые точки – не просто демонтировать, а наводить порядок там. Поэтому, используя вот сегодняшний разговор и те вопросы, которые мы поставили по оптимизации, экономике и так далее, посмотрите шире на эти вопросы.

Алена Сырова:

Трудно сосчитать сколько раз Президент говорил о важности экспорта. Он требовал искать новые рынки для нашей продукции, читай, возможности зарабатывать валюту для страны. Искать партнеров, договариваться проще на месте, потому налаживать внешнеэкономические связи в свое время поручили дипломатам. С этим, как показали итого ковидного года, вогнавшего мировую экономику в кризис, система нашего МИД в общем-то справляется, но...

Александр Лукашенко:

Важно учитывать прежде всего экономический аспект функционирования наших посольств и консульств. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов? На основании накопленного опыта и практики мы должны очень выверено подойти к каждому предложению. Но у нас сложилась хорошая практика, когда мы приглашаем практически всех послов, Владимир Владимирович, на совещание в МИД ежегодно, да?



Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

[…] В прошлом году из-за пандемии с учетом того, что не получилось.



Александр Лукашенко:

Значит, организуйте в этом году на моем уровне этот разговор с конкретным отчетом всех послов. Прежде всего, что сделано в экономике.

Алена Сырова:

К этой же встрече обещали представить и новые критерии оценки эффективности работы диппредставителей нашей страны за рубежом, сейчас он один – это экспорт. Такую идею во время совещания высказал премьер-министр. Роман Головченко в свое время служил в посольстве в Польше, позже возглавлял дипмиссию в ОАЭ, так что со всеми нюансами знаком и по праву курирует работу МИД. Вместе с Совмином, к слову, и пришли к пониманию: необходимо оптимизировать ресурс Министерства иностранных дел. Ведь на сегодня день интересы представляют 70 загранучреждений в 58 странах мира. Но количество ведь не синоним качества?! Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются