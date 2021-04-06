Прямой эфир

Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются

06 апреля 2021 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает Беларусь, должны извлекать максимальную пользу.  К работе заграничных учреждений тоже необходимо подходить из принципов целесообразности.  

На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе.   

Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Необходимо давать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы, как в политике, так и в экономике.  

Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере. Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни.  

Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются-4

В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.  

В крайнем случае все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках Организации Объединенных Наций, других международных организаций – в Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность.  

Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются-7

70 загранучреждений интересы Беларуси представляют в 58 странах. На их долю приходится 96 % белорусского экспорта и 76 % иностранных инвестиций. Глава государства нацеливает дипломатическую службу на активную работу именно там, где нас ждут.

# МИД Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый помощник Президента по Гомельской области: это у меня четвертый регион. Что касается задач – в первую очередь люди
05 апреля 2021 18:35

Новый помощник Президента по Гомельской области: это у меня четвертый регион. Что касается задач – в первую очередь люди

Какие задачи стоят перед новым помощником Президента по Минской области?
05 апреля 2021 18:15

Какие задачи стоят перед новым помощником Президента по Минской области?

Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры
04 апреля 2021 16:41

Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры