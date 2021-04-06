Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются

Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает Беларусь, должны извлекать максимальную пользу. К работе заграничных учреждений тоже необходимо подходить из принципов целесообразности. На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходимо давать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще – зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы, как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере. Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни.

В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой. В крайнем случае все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках Организации Объединенных Наций, других международных организаций – в Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность.