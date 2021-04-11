26 человек добровольно заточили себя под землю. О страшных событиях в Минском гетто рассказали в проекте «263 ночи»

Новости Беларуси. Помнить, чтобы жить. Таким принципом руководствовались белорусские мультипликаторы, когда создавали анимационный проект «263 ночи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, сюжет мультфильма – это не вымысел, а реальная история. Она произошла с узниками Минского гетто. Над проектом «Беларусьфильм» работал вместе с «Ленфильмом». Сейчас киностудия готовит новую ленту на большом экране. Яна Шипко узнала, чем киностудия готовится удивить любителей мультфильмов.

Предположительно именно здесь находился вход в «малину», где прятались узники Минского гетто.

В основе мультфильма – реальная история. Накануне последнего погрома Минского гетто 26 узников добровольно заточили себя под землю. С одной лишь целью – выжить.

В тот день нацисты решили, что расправились со всеми евреями до последнего.

Андрей Лысов, ассистент Исторической мастерской:

Пинхус Добин был печником, и он для всей семьи соорудил «малину» за лето 1943 года. Обустроил там лазы, все, как нужно было, заселил свою семью туда. И к нему еще несколько семей подключились, потому что как раз таки в сентябре 1943 года уже было понятно, что гетто ликвидируют.

Повествование ведется от лица самого маленького участника событий. Когда началась война, Ефиму Гимельштейну было шесть лет. «Представляете, что такое жить девять месяцев под землёй». Шокирующие воспоминания узника гетто

Самая сложная сцена, наверное, эмоционально тяжелая для нас – это смерть бабушки Хаи. Этот подвал из убежища превратился в тюрьму.

263 ночи или 9 месяцев в заточении. В итоге из 26 человек спасения дождались только 13. Если бы не отчаянный поступок Пини Добина, всем 26 узникам было бы не уцелеть. Укрывшись в подземелье, он подарил им надежду. По режиссерской раскадровке видно, как от светлых кадров к темным день ото дня ее становилось все меньше.

Ирина Тарасова, режиссер анимационного фильма «263 ночи»:

Нам хотелось сделать фильм эмоционально доступным и детям. Натурализма и ужаса нет. Наши персонажи даже где-то смешные и детские на самом деле. Но именно за счет этого мы показываем ужас войны и хотим эту мысль довести до детей. Трогательные персонажи, и именно за счет своих вот этих характеров, которые у них есть, думаю, и создается ощущение сопричастности и переживания за них.

Первоначально анимационная картина задумывалась на основе офортов Лазаря Рана. Но авторы ленты выбрали технику воскографии и решили придать трогательности героям. В поиске образов помогла детская непосредственность. Дети режиссера и художника-постановщика получили задание – много рисовать. На основе их многочисленных набросков и родились персонажи. Пока лента еще в производстве, у нас есть уникальная возможность подсмотреть рабочие фрагменты, которыми с нами поделилась режиссер.

Взрывом завалило вход в убежище. У проекта «263 ночи» международная команда. Рассказчик – народный артист России Аристарх Ливанов, израильский композитор Юрий Поволоцкий и легендарный звукорежиссер Виктор Морс. Звук – один из самых труднопостижимых элементов любой ленты. Именно он в этом проекте заставляет сопереживать анимационным героям и эмоционально погружаться в атмосферу.

Виктор Морс, звукорежиссер:

Я был просто потрясен тем, как они все это придумали, понимаете, как это воплощено, как это сделано. И на меня это действительно произвело очень сильное впечатление. И я тут же себе представил, как это может быть по звуку, но нужен был композитор-израильтянин, кто очень хорошо знает еврейскую музыку. Здесь создание звука было – это как бы не только композитор, а там очень важные фактуры звуковые. Я брал там Баха, Малера, из них какие-то делал звуковые пласты, которые психологически действуют, держат ту сюжетную линию и создают такую многогранную образность всего происходящего.