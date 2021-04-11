Владимир Макей о Зимбабве: «У нас в том регионе, скажем, дипломатическое присутствие может быть более сильным»

Новости Беларуси. За сухими информационными сводками порой спрятаны глубинные политические процессы. За сухими цифрами – месяцы, а то и годы плодотворной работы всех заинтересованных в продвижении наших товаров на зарубежные рынки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это в том числе задача белорусского МИДа, кроме традиционной защиты интересов на чужой земле каждого белоруса. Александр Лукашенко: БМЗ, «Белкалий», БелАЗ – все имеют свои конторы в Китае. Почему не объединиться под крышей посольства?

Алена Сырова, корреспондент:

Среди синонимов к слову «оптимизация» вы не найдете ничего и близко напоминающего «упразднить», «ликвидировать». Оттого странно звучат последовавшие за заявлением Президента умозаключения и рассуждении о том, что Беларусь прощается с многовекторностью. Как бы не так. За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы уделим внимание расширению дипломатического присутствия в перспективных, с нашей точки зрения, регионах, в опорных пунктах – о чем неоднократно говорил Президент Республики Беларусь. Навскидку – это не значит, скажем, что мы действительно там открываем посольства. Например, у нас сейчас активно развиваются торгово-экономические отношения с Зимбабве – и политические, и торгово-экономические. Ну почему бы не посмотреть на эту страну? Тем более что у нас в том регионе, скажем, дипломатическое присутствие может быть более сильным.

Алена Сырова:

Это предложение министра иностранных дел вызвало немало саркастичных комментариев, ведь Зимбабве в сознании многих все еще страна-мем. Но это африканское государство сейчас переживает переформатирование экономической системы. Делает ставку на развитие сельского хозяйства, горнодобывающего сектора. И здесь Беларуси есть что предложить.