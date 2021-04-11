«Представляете, что такое жить девять месяцев под землёй». Шокирующие воспоминания узника гетто

Новости Беларуси. Помнить, чтобы жить. Таким принципом руководствовались белорусские мультипликаторы, когда создавали анимационный проект «263 ночи». К слову, сюжет мультфильма – это не вымысел, а реальная история. Она произошла с узниками Минского гетто. 77 лет спустя мы нашли самого юного героя этой истории, которому удалось выжить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Узнаем из первых уст подробности, которые вдохновили создателей ленты.

Повествование ведется от лица самого маленького участника событий. Когда началась война, Ефиму Гимельштейну было шесть лет. Сегодня он вышел с нами на связь из Израиля.

Ефим Гимельштейн, бывший узник Минского гетто: Вы сами представляете, что такое жить девять месяцев под землей и не выходить. И был такой случай, когда немцы искали и забросали нас гранатами, мы остались в этой яме без входа. Вначале мы вилками, ножами ковыряли, чтобы хоть как-то выйти на улицу.

Ефим Гимельштейн:

Хоронили там под собой, и дело доходило до того, что если ногу ты спустил, то мыши отъедали пальцы, потому что кушать тоже, наверное, хотели. Жили на этих нарах. Не хотелось кушать, хотелось просто напиться и умереть, потому что воды не было. И был случай, когда мы там копали могилку, чтобы похоронить человека, и пошла вода. Начала приплывать вода, мы думали: все, на этом конец. Бог, наверное, услышал, и эта вода перестала подыматься. И мы сидели там не знаю сколько месяцев, можно сказать, в воде.

263 ночи или 9 месяцев в заточении. В итоге из 26 человек спасения дождались только 13.