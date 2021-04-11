«Представляете, что такое жить девять месяцев под землёй». Шокирующие воспоминания узника гетто

Новости Беларуси. Помнить, чтобы жить. Таким принципом руководствовались белорусские мультипликаторы, когда создавали анимационный проект «263 ночи». К слову, сюжет мультфильма – это не вымысел, а реальная история. Она произошла с узниками Минского гетто. 77 лет спустя мы нашли самого юного героя этой истории, которому удалось выжить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Узнаем из первых уст подробности, которые вдохновили создателей ленты.
Накануне последнего погрома Минского гетто 26 узников добровольно заточили себя под землю. С одной лишь целью – выжить.
Повествование ведется от лица самого маленького участника событий. Когда началась война, Ефиму Гимельштейну было шесть лет. Сегодня он вышел с нами на связь из Израиля.
Ефим Гимельштейн, бывший узник Минского гетто:
Вы сами представляете, что такое жить девять месяцев под землей и не выходить. И был такой случай, когда немцы искали и забросали нас гранатами, мы остались в этой яме без входа. Вначале мы вилками, ножами ковыряли, чтобы хоть как-то выйти на улицу.
26 человек добровольно заточили себя под землю. О страшных событиях в Минском гетто рассказали в проекте «263 ночи»
Ефим Гимельштейн:
Хоронили там под собой, и дело доходило до того, что если ногу ты спустил, то мыши отъедали пальцы, потому что кушать тоже, наверное, хотели. Жили на этих нарах. Не хотелось кушать, хотелось просто напиться и умереть, потому что воды не было. И был случай, когда мы там копали могилку, чтобы похоронить человека, и пошла вода. Начала приплывать вода, мы думали: все, на этом конец. Бог, наверное, услышал, и эта вода перестала подыматься. И мы сидели там не знаю сколько месяцев, можно сказать, в воде.
263 ночи или 9 месяцев в заточении. В итоге из 26 человек спасения дождались только 13.