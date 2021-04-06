МИД: мы заинтересованы в нормальных отношениях с Польшей, но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы

Новости Беларуси. Ревизия работы внешнеполитического ведомства страны. 6 апреля во Дворце Независимости обсуждали, как оптимизировать деятельность загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защиту экономических интересов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает наша страна, должны извлекать максимальную пользу.

Алена Сырова, корреспондент:

Помните, когда в одной из польских школ в Бресте наших детей переодели в польскую военную форму, чтобы почтить память убийцы белорусов Ромуальда Райса. Мероприятие прошло под руководством польской активистки и сотрудника Генконсульства Польши. Официальная Варшава ведь считает национальным праздником день памяти «проклятых солдат», тех, что в 1946 году сжигали белорусские деревни вместе с жителями. Вот только Брест – это не Польша. Это Беларусь.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Это мероприятие, которое идет вразрез с нашим законодательством. И, может быть, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками, за это надо нести соответствующее наказание. Потому те уголовные дела, которые заведены против отдельных граждан Беларуси, подчеркну, имеют, скажем, конкретные причины, и есть конкретные доказательства их правонарушения, преступления.

Алена Сырова:

В ответ на закономерную реакцию нашего МИД со стороны Польши последовали обвинения, мол, в Беларуси ущемляют права поляков, с расчетом поднять, обострить этнический вопрос, но в нашей стране тематика попросту не актуальна. Главе государства озвучили возможные варианты действий на Польском направлении и не только. Линия поведения на внешнем контуре скорректирована. Владимир Макей: «Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства»

Владимир Макей:

Мы заинтересованы в нормальных, конструктивных отношениях с нашей соседкой Польшей, да и с другими соседними странами. Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. Наши отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства наших стран, а также международных обязательств.