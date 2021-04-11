Над ним работали целых пять лет. Как создавали первый в истории «Беларусьфильма» полнометражный мультик?

Новости Беларуси. «Звезды седьмого неба» – первый в истории «Беларусьфильма» полнометражный мультик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Экранизация сказки Геннадия Давыдько – это самый долгоиграющий проект в истории нашей киностудии. Получился полнометражный мюзикл. За героев пели белорусские актеры. Дмитрий Пустильник, например, свой голос подарил и доброму Звездочету, и зловещему Страху.

Дмитрий Пустильник, актер театра и кино:

Была сложная задача – найти эти образы, эти характеры, чтобы потом они для зрителя никак не были узнаваемы, что это один и тот же человек делает. Если ты серьезно подходишь к этой работе и создаешь какого-то персонажа, характер, образ, сложно объяснить нормальному, адекватному человеку на улице, как ты находишь своего персонажа. Там ниточку потянул, оттуда ниточку, потом в один прекрасный момент у тебя все складываются, все пазлы.

Впервые решилась на мультяшный полный метр и собрала вокруг себя талантливую команду режиссер Елена Турова.

Елена Турова, режиссер мультипликационного фильма «Звезды седьмого неба»:

Здесь, можно сказать, этот фильм – презентация возможностей нашей мультстудии. Я очень надеюсь, что она не разочарует зрителей. Мы сами этот фильм очень любим, очень много в него вложили. В философском смысле – это мы боремся с теми негативными качествами, которые у каждого из нас существуют так или иначе.

Чтобы найти яркие образы героев, для каждого понадобилось множество эскизов. На пути к спасению планеты, для которой вдруг погасли звезды, главных героев ждет немало забавных персонажей.

Светлана Ковалевская, художник-постановщик мультипликационного фильма «Звезды седьмого неба»:

Сделали всех обаятельными, несмотря на то, что отрицательные персонажи в основном у нас в своем каком-то космическом мире отдельном пребывают. Это у нас Сытуха, она у нас олицетворяет жадность, это у нас Баюшка, она олицетворяет лень.

Над мюзиклом работали целых пять лет. Процесс кропотливый. Рисованное кино, когда каждый кадр вручную, – нынче редкость.

Светлана Ковалевская:

Это самое сложное у нас на студии. В принципе, сейчас мало кто работает именно на бумаге. Это делает не один человек. Сначала работает аниматор. Это все должно сканироваться, загоняться в компьютер, мы там смотрим движение, выдаем правки, заливку мы делаем в компьютере. Тем не менее работы очень много, и скапливается очень большой материал, у нас до потолка эти сцены, папки.

Мультипликационные новинки разные, но каждая найдет своего зрителя. «Звезд седьмого неба» ждем на большом экране к летним школьным каникулам.