«Идеология стухла, сгнила, никто не верит». Азарёнок рассказал, чем Беларусь отличается от СССР

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу « По существу » эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»: Советский Союз образца 1983 года. Миллионная армия, сильнейшая экономика мира. Своя экосистема. Союзники по всей Восточной Европе. Все, казалось бы, есть. Чего нет? Идеология стухла, сгнила, никто не верит в то, что они произносят с высоких трибун. Как сейчас на Западе, они выходят и про права человека какие-то говорят, в которые не верит никто.

Григорий Азаренок: Вот, и уже пятая колонна, уже Александры Яковлевы готовятся уничтожать Советский Союз. Почему? Вот все, казалось бы было, нефть, газ, лес, алмазы. Можно было противостоять тысячу лет Западу, можно было угробить Запад. Но сами себя уничтожили. Потому что это все пропустили.

Вадим Елфимов, международный эксперт: Гриша, скажу жестче, ты говоришь про пятую колонну. Вот СССР из-за пятой колонны…

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Формализм! Я в Комсомол почему не попал? Я хотел вступить в комсомол. Комсек подходит и говорит: зачем тебе в Комсомол нужно? А в выходные порнуху крутил!

Вадим Боровик, политолог:

Олег, Комсомол закончился, когда мы с тобой туда вступать собирались.

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