Команды Президента Беларуси и Брестской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене»

Высокие скорости, упорная борьба и полные зрительские трибуны. На «Олимпик-Арене» продолжаются XIX Республиканские соревнования по хоккею на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2025-2026, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очередном матче турнира на лед вышли команда Президента Беларуси и сборная Брестской области. Александр Лукашенко также принимает участие в игре. На шестой минуте первого периода счет открыли представители Брестской области – шайбу забросил Дмитрий Шумский. Однако соперники ответили быстро: через 41 секунду команда Президента восстановила равновесие, сделав игру по-настоящему напряженной и зрелищной.

Ярослав Чуприс, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:

Соперник мастеровит и соперник помоложе, наверное, поэтому пытается взять молодостью. Интересный матч, видите, сам он весь в мыле. Хороший хоккей, интересный, такой прямо хоккей-хоккей настоящий.

Максим Слыш, нападающий хоккейной команды Брестской области:

Это большой праздник, наверное, для каждого хоккеиста оказаться здесь и сыграть против команды Президента.

Трибуны «Олимпик-Арены» на протяжении игры активно поддерживают команды. Сотни болельщиков следят за каждой шайбой и эмоционально реагируют на происходящее. Страсти на льду не утихают ни на минуту. Команды продолжают жесткую борьбу за каждую шайбу.