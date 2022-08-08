Вадим Боровик: «Когда мы говорим о геополитике, надо быть хитрыми, умными, коварными и очень настороженными»

Вадим Боровик, политолог:

Одно слово добавлю. Глядя на российские каналы, на наших патриотов, я всех уважаю, молодцы, борются за родину. Понимаете, у нас так исторически сложилось, что мы кровушкой, потом, силами, усилиями добиваемся результатов, а они добиваются хитростью, коварством, манипуляциями. И нам надо этому учиться. Провоцировать. Я даже люблю провоцировать. Шутить, кричать надо тогда, когда ситуация это позволяет. Про девочек поговорим, пошутим, геев обидим. Когда мы говорим о геополитике, надо быть хитрыми, умными, коварными и очень настороженными. Слушайте, вы сейчас сидите в прекрасных квартирах, у вас отопление, в магазинах есть продукты, хорошо и прекрасно на минских улицах. А теперь подумайте, когда мы говорим о геополитике, о захвате территории, о победах и так далее, это все может закончиться в один щелчок. В чем наши проблема и задача? Россия обязана (а мы будем поддерживать в рамках Союзного государства) выстроить такие геополитические договоренности, чтобы страны, которые являются конкурентами на сырьевых рынках, подключились, чтобы оказать должное давление, и в военно-политическом ключе были страны, которые были бы реальными союзниками, а не декоративными. Третье – международная финансовая система. Если Российской Федерации в рамках организации ШОС и иных организаций удастся выстроить со своими партнерами (конечно, опираясь на такую сильную экономику, как китайская) систему, которая позволит сформировать альтернативную резервную валюту, мы сможем конкурировать. Без этого всего мы будем кричать, называть их любыми плохими словами, но на нашей территории может быть война. Вы радуетесь, что они будут мерзнуть в Европе. Так они этого и добиваются. Англия не будет мерзнуть, прибалты и поляки будут воевать, им будет все равно, мерзнут они или нет. А эти будут мерзнуть и будут готовиться к тому, чтобы воевать. Американцы чего добиваются? Чтобы они настолько возненавидели нас, чтобы в общественно-политической среде было воспринято… Кстати, сегодня в Германии русских так сильно не ненавидят, как это пытаются разжигать в Польше и Прибалтике. В Германии гораздо более осторожная позиция.