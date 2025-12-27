После смертельного ДТП с автобусом на трассе М-1 в больнице с травмами остаются 10 человек

10 из 13 пострадавших в ДТП в Толочинском районе остаются в больнице. Одну женщину спасти не удалось. Как мы уже сообщали, минувшей ночью автобус международного сообщения, следовавший из Бреста в Москву, перевернулся на трассе М-1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. По предварительной информации, 43-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. На месте ДТП работали 8 бригад скорой медицинской помощи. Они доставили пострадавших в ближайшие больницы. В Оршанскую ЦРБ госпитализированы 10 человек. У пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести. Один из них – в реанимации.