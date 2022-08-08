«Кто привык работать ручками и на земле, как раз в августе были на полях». Как сельское хозяйство держит страну последние 2 года?

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей Александрович, на ваш взгляд, все-таки народ поменялся?
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Народ поменялся. Он и был хороший народ. Он и был прекрасный, замечательный. У нас прекрасные люди в нашей стране. Все замечательно, все хорошо.
Алена Сырова, СТВ:
Мы-то тоже и есть народ, на минуточку.
Андрей Бугров:
Да, действительно, где-то что-то затуманилось. Но вместе с тем люди это поняли и приняли. И сегодня они вместе, как было сказано, с Президентом на полях. И сегодня они работают, и сегодня наши поля с пшеницей не горят, а дают определенно хороший урожай.
Алена Сырова:
Знаете, в 2020 году те, кто привык работать ручками и на земле, как раз в августе были на полях. Они не выходили. И тогда же наши аграрии принесли нашей казне, нашей стране довольно весомый вклад. Ирина Васильевна, сельское хозяйство, по сути, эти два года, постпандемийные и пандемийные, держит нас на плаву.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Да, и очень хорошо держит. Я хочу вам сказать, я даже сама раньше думала, что производство колбас, что мы покупаем у поляков – это называется мясная база – туши вот эти. Ничего подобного, все обеспечиваем. У нас своя мясная база, обеспечиваем себя. Такая цифра прошла, по-моему, даже у вас выступал министр сельского хозяйства и говорил: на 134 % мы обеспечиваем себя мясом, молоком. Молоком на 200 с лишним процентов. У нас очень большая статья экспорта – это сельскохозяйственная продукция. Мы можем прокормить и Санкт-Петербург, и Москву, можем отправлять и в Китай остальное.
Алена Сырова:
Ирина Васильевна, глава государства на прошлой неделе во время рабочей поездки в Мяделе говорил о том, что экспортировать зерно в этом году мы не планируем, не будем, хотя цены на зерно на рынке сейчас выросли. Можете этот шаг как-то прокомментировать?
Ирина Новикова:
Если проследить, сколько мы собираем, каждую неделю объявляют, собрали миллион центнеров, собрали два миллиона, уже три миллиона прозвучало. Сегодня я была на телемосте с москвичами, они говорят: мы тоже наблюдаем, как вы собираете хлеб, потому что мы тоже в этом заинтересованы. Нам для того, чтобы нормально, очень хорошо развиваться, на каждого человека… Население сколько у нас? Скажем, 9 миллионов 440 тысяч. Скажем, 10 миллионов. Значит, умножьте на 10 миллионов. На каждого человека должно быть 1 000 килограммов зерна в год. Это не потому, что он хлеб потребляет. Это нужно скот кормить. Поэтому для того, чтобы мы развивались нормально, столько нам надо собрать. В этом году 10 мы не получим. Но, говорят, восемь – это тоже неплохо. С этой точки зрения мы должны сначала себя обеспечить, а уже потом покупать высокие технологии за счет того, что мы продадим зерно.
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