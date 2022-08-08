«Кто привык работать ручками и на земле, как раз в августе были на полях». Как сельское хозяйство держит страну последние 2 года?

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей Александрович, на ваш взгляд, все-таки народ поменялся?

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:

Народ поменялся. Он и был хороший народ. Он и был прекрасный, замечательный. У нас прекрасные люди в нашей стране. Все замечательно, все хорошо. Алена Сырова, СТВ:

Мы-то тоже и есть народ, на минуточку. Андрей Бугров:

Да, действительно, где-то что-то затуманилось. Но вместе с тем люди это поняли и приняли. И сегодня они вместе, как было сказано, с Президентом на полях. И сегодня они работают, и сегодня наши поля с пшеницей не горят, а дают определенно хороший урожай. Алена Сырова:

Знаете, в 2020 году те, кто привык работать ручками и на земле, как раз в августе были на полях. Они не выходили. И тогда же наши аграрии принесли нашей казне, нашей стране довольно весомый вклад. Ирина Васильевна, сельское хозяйство, по сути, эти два года, постпандемийные и пандемийные, держит нас на плаву.