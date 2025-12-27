В Перу успешно разделили сиамских близнецов – двух девочек. Айлани и Алиф родились сросшимися в области позвоночника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция длилась более трех часов. Медикам пришлось действовать быстро: сначала стабилизировать состояние новорожденных, а затем готовиться к сложному вмешательству. Младенцы появились на свет в октябре в городе Уануко раньше срока. Через несколько дней после рождения их экстренно доставили в столицу.

В Национальном институте детского здоровья Лима с близнецами работала многопрофильная команда специалистов. После малышей перевели в реанимацию. Сейчас их состояние стабильное. Родители девочек вскоре смогут забрать детей домой. Представители больницы подчеркнули, что, с учетом тяжести случая, положительный исход операции по праву можно считать настоящим рождественским чудом.