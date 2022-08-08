Европейцы не знали, что санкции ударят по ним? Мнение экономиста

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

С точки зрения экономики спрошу один глобальный вопрос. Скажите пожалуйста, европейцы, когда накладывали санкции на Россию, которые в итоге по ним же и ударили. Неужели они не просчитывали, что такое может быть? Либо они понимали, но старыми методичками работали? «А мы сейчас введем, а эти папуасы, где медведи по улицам гуляют, они ничего нам не сделают!».

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Вот они примерно так и рассуждали. Они думали, что ухватятся, мол, не дадим вам высоких технологий. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не соглашусь. Суверенитета нет, вот и вся причина. Вот Германия имеет какой-то суверенитет, она барахтается. Пытается что-то делать. А сейчас уже и она не может. Литва, Польша – суверенитет отсутствует. Поэтому они делают то, что говорят американцы. Скажут американцы надеть свитер и вообще отключить отопление, выйдет президент Литвы и скажет: «Мы с сегодняшнего дня отключаем отопление вообще». Алена Сырова, СТВ:

С точки зрения экономики давайте дослушаем мнение. Ирина Новикова:

Дело в том, что и Россия не рассчитывала, что произойдет на столько. К чему-то были подготовлены. Но к чему-то, что стало разворачиваться, и к тому, правильно Олег говорит, что американцы руководят, безусловно. Но никто даже и в Европе не считал, чем это может закончиться. Но надо было ожидать. Они, конечно, глупые, что не просчитали. У них основной источник – газ. И ясно, когда они начинали вводить эти санкции, думаю, россияне просчитали, что они не смогут из Катара достать. В Катаре есть запасы газа, но через Сирию. Геополитика входит в экономику.