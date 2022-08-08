Европейцы не знали, что санкции ударят по ним? Мнение экономиста
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
С точки зрения экономики спрошу один глобальный вопрос. Скажите пожалуйста, европейцы, когда накладывали санкции на Россию, которые в итоге по ним же и ударили. Неужели они не просчитывали, что такое может быть? Либо они понимали, но старыми методичками работали? «А мы сейчас введем, а эти папуасы, где медведи по улицам гуляют, они ничего нам не сделают!».
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Вот они примерно так и рассуждали. Они думали, что ухватятся, мол, не дадим вам высоких технологий.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не соглашусь. Суверенитета нет, вот и вся причина. Вот Германия имеет какой-то суверенитет, она барахтается. Пытается что-то делать. А сейчас уже и она не может. Литва, Польша – суверенитет отсутствует. Поэтому они делают то, что говорят американцы. Скажут американцы надеть свитер и вообще отключить отопление, выйдет президент Литвы и скажет: «Мы с сегодняшнего дня отключаем отопление вообще».
Алена Сырова, СТВ:
С точки зрения экономики давайте дослушаем мнение.
Ирина Новикова:
Дело в том, что и Россия не рассчитывала, что произойдет на столько. К чему-то были подготовлены. Но к чему-то, что стало разворачиваться, и к тому, правильно Олег говорит, что американцы руководят, безусловно. Но никто даже и в Европе не считал, чем это может закончиться. Но надо было ожидать. Они, конечно, глупые, что не просчитали. У них основной источник – газ. И ясно, когда они начинали вводить эти санкции, думаю, россияне просчитали, что они не смогут из Катара достать. В Катаре есть запасы газа, но через Сирию. Геополитика входит в экономику.
Вадим Елфимов, международный эксперт:
Просчитали для Запада, вот сегодняшняя санкционная война проходит против Беларуси, России и Китая. Это, если угодно, последний и решительный бой. Вы заметьте корреляцию и хронологию – как только Беларусь и Россия по-настоящему стали развивать свою интеграцию после 2020 года. Как только стали развивать евроазиатское пространство, к нам стали подключаться азиатские страны, Китай. Тут же началась вот эта отчаянная санкционная борьба. И тут уже просчитывать было просто некогда. Они понимали, что мы выходим на простор, а они уходят с исторической сцены раз и навсегда. Для них спрашивать у этих людей, которые сидят в Европе, нечего. Они ничего не значат.
Ирина Новикова:
Правильно. Действительно не хватило времени, чтобы просчитать. Например, то, что уезжают наши программисты. Многие говорят, что это связано с событиями СВО, операцией в феврале. На самом деле было принято решение на уровне конгресса Соединенных Штатов в ноябре не размещать заказы технологических компаний на территории Беларуси. В ноябре, подчеркиваю.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы спрашиваете, так почему они нерационально мыслят? Так это нерациональные люди. Ненависть, инфернальная ненависть. К нам, славянам, как к миру, как к культуре, как к сущности. И они это показывают всеми этими отменами и прочим, и прочим. Перед ними маячит, как у Маркса, 300 % прибыли. Раздел России, расчленение России. Обдирание ее, всех ресурсов. Об этом говорили Тетчер, Бжезинский. Перед ними маячит такой куш, что они ни перед чем не остановятся.
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