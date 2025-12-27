Прямой эфир

«Динамо-Шинник» взял реванш у «Алмаза» в выездном матче МХЛ

27 декабря 2025 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Динамо-Шинник» одержал победу в последнем матче уходящего года в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бобруйчане в Череповце встречались с местным «Алмазом». Все шайбы были заброшены в третьем периоде: Дмитрий Хобян вывел белорусский клуб вперед, спустя две минуты Глеб Корзун удвоил перевес, а незадолго до сирены хозяева сократили отставание. Победа юных «динамовцев» – 2:1. Подопечные Евгения Летова прервали серию неудач и закрепились на пятом месте «Золотого» дивизиона Западной конференции.

Следующий матч наши парни проведут дома 5 января против ярославского «Локо».

# Хоккей Беларуси # Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» уступило СКА в матче КХЛ
26 декабря 2025 17:55

Минское «Динамо» уступило СКА в матче КХЛ

Гомельский БЧ вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболу
26 декабря 2025 11:31

Гомельский БЧ вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболу

Гандболисты «Машеки» проиграли «Зениту» в SEHA-лиге
26 декабря 2025 11:28

Гандболисты «Машеки» проиграли «Зениту» в SEHA-лиге