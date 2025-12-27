Трамп охладил оптимизм Зеленского касательно мирного плана по Украине – The Hill

Заявление американского лидера Дональда Трампа охладило оптимизм Владимира Зеленского касательно плана Киева по урегулированию конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

В материале указано, что Трамп способствовал уменьшению оптимизма Владимира Зеленского по поводу предлагаемого им мирного плана, в котором 20 пунктов. В статье идет отсылка к интервью главы Белого дома Politico, когда Трамп указал, что предложения Зеленского по урегулированию украинского конфликта не будут иметь силы без его одобрения.

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