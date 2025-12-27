В центре Минска дали старт серии праздничных представлений

Так, в Раковском предместье организовали серию сказочных представлений. Зрителей ждет захватывающая история о главном хранителе новогоднего настроения, который в канун праздника сам потерял веру в чудо. Яркие сценические номера, красочная анимация и очень добрая история придется по нраву как детям, так и взрослым.

Артем Глазунов, актер: Мы уже второй год подряд принимаем участие в этом прекрасном мюзикле, в этих спектаклях. На самом деле, подобные мероприятия, они заряжают и нас, в том числе артистов, каким-то особым настроением новогодним. В таких мероприятиях ты не только даришь свое творчество, свои песни, в том числе ты еще можешь потанцевать, взаимодействовать с персонажами другими. Это всегда как-то более насыщенно, более интересно.

Елизавета Блохина, режиссер:

Наш город подготовил для его жителей и гостей такой сказочный мюзикл, в котором рассказывается о том, как важно не потерять праздничное настроение самому и что делать, если оно все-таки пропало. Наше представление называется «Новогодняя история Раковского дворика». Это не просто так, потому что проходит наша постановка в Раковском дворике. Это новая площадка, и наш город расширяет свои границы и старается дарить его жителям праздничное настроение во всех уголках.

Представления в Раковском предместье продлятся по 2 января. Запланированы также анимационно-музыкальные творческие программы. Всего в период новогодних и рождественских праздников в столице пройдет более 100 мероприятий как в центре города, так и в каждом районе.