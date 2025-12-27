Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня. Соответствующее соглашение уже подписано министрами обороны двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно его условиям, таиландские и камбоджийские войска останутся на своих текущих позициях без дальнейшего движения. Мирным жителям приграничных районов будет разрешено вернуться в свои дома при первой возможности. Кроме того, Таиланд обязался вернуть на родину 18 камбоджийских военнослужащих, если режим прекращения огня продержится не менее 72 часов.
Наттафон Наркфанит, министр обороны Таиланда:
На политическом уровне будет возобновлена работа совместного пограничного комитета для исследования и демаркации границы, а также создана координационная группа по гуманитарному разминированию.
Данные условия были согласованы еще в конце октября при посредничестве США. Однако только сейчас стороны впервые переходят их выполнению. Напомним, пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом длится более 100 лет из-за нерешенных территориальных споров и носит религиозный характер. Очередное обострение началось три недели назад и стало вторым за нынешний год.