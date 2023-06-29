«И такое бывает». Что делать учителю, которого заставляют проверять извещатели?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и судьбу ЧВК «Вагнер». В гостях политолог Андрей Лазуткин и писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Пост Александра Павловича Шпаковского про учителей, анкеты, пожарную безопасность и так далее. Александр Павлович поднял тему, Андрей…
Андрей Лазуткин, политолог:
Он там верно пишет, что учителя – это наша идеологическая пехота и их нельзя заставлять проверять извещатели, это не очень хорошо. Но Александр Павлович, наверное, не знает, что еще в 2017 году было принято постановление Министерства образования № 146. Там еще Игорь Васильевич Карпенко своей подписью утвердил, что отдельные такие виды нагрузок для учителей запрещены. То есть нельзя патрулировать дороги, проверять извещатели. Почему это все происходит? Потому что местная власть всегда пытается решить задачи быстро и оперативно за счет кого-то. У вас не хватает эмчеэсников в районе – учителя пойдут проверять по хатам извещатели. И такое бывает. Если вы учитель, которого заставляют проверять извещатели, что вы первое делаете? Вы показываете нормативный акт – постановление № 146 от 2017 года, где написано, что вы не обязаны это делать – первое.
Второе, если начальник говорит: иди и делай это все, вы можете обратиться в Министерство образования. И там уже свяжутся с вашими органами управления и объяснят: вот это, пожалуйста, делать не надо, у учителя есть круг задач, которые он выполняет, связанные с учебной нагрузкой в первую очередь. Остальное все делается по согласованию. Если вы там как-то договорились, например, кому-то помочь, а потом вам помогли, то это вполне возможно, но никак иначе. Не в приказном порядке. Поэтому учителей мы стараемся беречь. И вопрос этот довольно долго поднимался у нас, потому что вся система образования имеет двойное подчинение. С одной стороны это Минобр, но это далеко не все, с другой – территориальные органы, исполкомы. Вот там многое лишнее зачастую появляется. Когда у вас два начальника, вы сами понимаете, что работать сложнее, чем с одним. Вот это мы пытаемся искоренять, но практика идет по разному пути. Потому что районов у нас много в республике, и разные начальники иногда командуют разное. Но это важно.
Григорий Азаренок:
Да, действительно важную тему поднял Александр Павлович, вы ее развили, а я просто дополню, что, дорогие наши учителя, мы всегда вас ценим, любим, но в предвыборный год мы особенно вас любим, если вас заставляют заниматься какой-то ерундой, которая вам несвойственна по закону, вы можете писать в бот Азаренок.СТВ, комментарий на стриме. Найдем способ передать в Министерство образования.
Андрей Лазуткин:
Обязательно.
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